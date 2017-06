Wolf eerder gezien in Duiven, Rheden en Arnhem. 'Écht waar'

1. Duiven, september 2011

De melder zei: ,,Ik was in Arnhem geweest om sushi te halen. Op de terugweg tussen het Van der Valkhotel en de rotonde in Duiven zag ik die wolf. Ik heb de auto meteen stilgezet, de alarmlichten aan gedaan en een foto gemaakt, waarna het dier het veld in liep.’’

Foto? Ja dus, maar wel onduidelijk.

De expert, wolvenautoriteit Jos de Bruin, zei (in tweede instantie): ,,Het gaat om een echte wolf en niet om een kruising met een hond. Die hebben andere oren. Ik vermoed dat het gaat om hetzelfde dier dat eerder zuidelijker is gesignaleerd.”

2. Groesbeek, februari 2012

De melder zei: ,,Ik zag een dier met een vrij langgerekt lichaam met een grijsachtige vacht en een loop die typisch is voor die van een wolf.”

Foto? De wandelaar had helaas geen camera bij zich.

De expert, waarneming.nl, zei: ,,Het bericht van de wolf die vorig jaar bij Duiven is gezien was een stuk overtuigender, al twijfel ik ook in dat geval of het wel om een wolf ging.’’

Volledig scherm De wolf is dicthbij. Dit dier werd begin maart doodgereden op de A28 in Drenthe. © ANP/Steven Radersma

3. Rheden, februari 2015

De melder zei: ,,Ik hoorde ‘s ochtends een soort geblaf uit de wei achter mijn huis komen. Toen ik ging kijken zag ik een crèmekleurig dier dat veel op een Duitse herder leek. We hebben schapen lopen, die zijn blijkbaar aangevallen, want er lagen plukken wol.’’

Foto? Helaas, dat niet.

De expert, van Wolven in Nederland, zei: ,,In Duitsland zijn geen witte of albino wolven gezien. Witte wolven komen alleen voor op de toendra van Siberië en in Alaska. Als je er hier een ziet, is het er een die ergens is ontsnapt.”

4. Nijmegen, februari 2016

De melder zei: ,,Hij stond onder een lantaarnpaal en keek ons aan. Hij schrok en vluchtte naar het park. We hebben zelf een Duitse herder maar dit dier liep heel anders. Was ook veel groter.”

Foto? Ook deze melders hadden geen beeld.

De expert, het Meldpunt wolven in Nederland in Nijmegen, zei: ,,Als het dier in het nieuws is, neemt het aantal meldingen flink toe. Veel mensen denken dan: ‘oh ja, die heb ik ook gezien’. Maar in 99 procent van de gevallen gaat het om een hond of kan de waarneming niet bevestigd worden.’’

5. Arnhem, januari 2017

De melder zei: ,,Het beest was totaal niet op zijn gemak. Ik loop heel vaak door de bossen, weet veel over de natuur en in mijn beoordeling was het echt geen herdershond of husky. Het dier was stukken groter en liep tegen de hekken aan.”

Foto? Nee, want hij zat in de auto en reed over de snelweg, dus dat gaat niet.