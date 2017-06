Wolkbreuk met regen, onweer én hagel nadert

Aan het einde van de ochtend is het even droog, maar vanaf het middaguur trekken de buien vanuit Brabant en Limburg de regio binnen. ,,Zoals het er nu naar uitziet trekt het onweer voorbij richting Drenthe, maar de intensiteit van de buien zal hoog zijn’’, aldus Verhoef.

Waarschuwing

Plaatselijk komt de teller aan het eind van de dag boven de 20 millimeter te staan. Ter vergelijk: normaal valt er in de hele maand juni 65 mm. Aan het eind van de dag kan er best een plaats zijn waar in één dag bijna de helft van het gemiddelde aantal millimeters regen is gevallen.