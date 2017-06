Yes! Elke week een festival

Top-festivalstad is Nijmegen. Daar zijn komende zomer zeker vijf festivals van formaat. Met komend weekend Kids 'n Billies. Het daaropvolgende festival is meteen het grootste van Nederland: de Vierdaagsefeesten. Samen met het wandelevenement in de Waalstad trekken deze feesten, die een week duren, zo'n 1 miljoen bezoekers.



Binnen Nijmegen is het Goffertpark de plek met de meeste festivals. Behalve Kids 'n Billies worden daar komende zomer We Love The 90's (zaterdag 26 augustus, 35.000 bezoekers) en Het Nest Festival gehouden. Dat laatste festijn beleeft zijn primeur en richt zich op publiek dat van dancemuziek houdt.