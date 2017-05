Zaak treinverkrachter heropend: extra onderzoek nodig naar dader én slachtoffer

De zaak tegen de 22-jarige 'treinverkrachter' Adam V.B. uit Vleuten wordt heropend. Volgens een tussenvonnis van de rechtbank in Zwolle is aanvullend onderzoek nodig naar de gedragingen van zowel de verdachte als het slachtoffer. V.B. wordt er van beschuldigd in mei 2015 een toen 12-jarig meisje te hebben verkracht op het toilet in de trein van Zwolle naar Nijmegen.

In deze zaak was er vrijwel geen forensisch bewijs. Het slachtoffer wachtte een dag voordat ze aan een nicht vertelde was haar was overkomen. Daarna zijn tijdens onderzoek in het ziekenhuis geen sporen gevonden van geweld of seksueel contact.

Niet volledig

Volgens de rechtbank is het onderzoek niet volledig geweest. Daarom moet het meisje opnieuw worden gehoord door de rechter-commissaris. Een deskundige moet zich vervolgens buigen over haar verklaringen en de resultaten van het eerder uitgevoerde lichamelijk onderzoek. Want de rechtbank wil weten of en hoe het kan dat er geen fysieke sporen van verkrachting zijn gevonden.

Onderzoek

Het OM heeft als opdracht meegekregen dat er een tot op de minuut kloppende reconstructie moet worden gemaakt van de gangen van verdachte en slachtoffer. Daarbij moet ook worden gekeken naar het telefoon- en appverkeer en moet inzichtelijk worden gemaakt welke handelingen dit van met name de verdachte vergte. De advocaat van V.B. betoogde tijdens de zitting dat wat er gebeurde in het toilet nooit meer dan drie minuten kan hebben geduurd. De rest van de tijd was de verdachte aan het bellen, zo zou blijken uit telefoongegevens.