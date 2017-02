Zonder diploma naar het mbo

Wat een Amerikaans bedrijf in Nijmegen te zoeken heeft

7:52 NIJMEGEN - Vijftien grote bedrijven uit binnen- en buitenland vestigden zich in 2016 in Gelderland, bleek vorige week uit gegevens van Oost NV. Eén van die buitenlandse bedrijven is het Amerikaanse Macom. Waarom koos de chipmaker uit Massachusetts voor Nijmegen, toen verdere Europese uitbreiding nodig was?