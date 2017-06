Zorgdrager failliet verklaard, strafrechtelijk onderzoek dreigt

Arnhem is in overleg met politie en justitie over de te volgen procedure in deze kwestie. Of dit op korte termijn zal leiden tot een strafrechtelijk onderzoek moet nog blijken. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is ook bezig met een onderzoek naar vermeende misstanden bij De Zorgdrager.



Volgens Perry Telgt, directeur en eigenaar van De Zorgdrager, wordt hij ten onrechte door ex-cliënten en voormalige medewerkers beschuldigd van fraude en zelfverrijking.