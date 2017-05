Zus (15) van presentator Sol Wortelboer overleden

Sabine Wortelboer (15) is vandaag overleden aan de gevolgen van kanker. 'Ze is een absolute bikkel. Ik maak een diepe buiging voor haar.’

Vanmorgen om 2 minuten voor 06.00 uur overleed Sabine op een vredige manier in het bijzijn van haar ouders. ,,Mam en pap hielden haar hand vast. Op de achtergrond klonk een liedje van Ed Sheeran’’, vertelt haar broer Sol Wortelboer. ,,Ze had geen pijn, het was geen gevecht. Het ging op haar manier, het was haar keuze. En zo vredig.’’

Volgens Sol, acteur en presentator, is het vooral de laatste week ontzettend hard gegaan. ,,Vorig weekend heeft ze nog een half uurtje gekaart met vriendinnen. Ze was er toen nog helemaal bij. Daarna werd het in rap tempo minder.’’ Op een gegeven moment kon Sabine zich ook bijna niet meer bewegen. ,,Van de dokter kreeg ze een toverstaf. Daar zwaaide ze mee als ze iets leuks vond, als er bijvoorbeeld weer een nieuwe lading kaartjes binnenkwam.’’

Gisteravond sliepen Sol, zijn ouders en Sabine in de woonkamer. ,,Toen ik wakker werd dacht ik: ‘Ik ben de grote broer’. Zij hebben zo intens alles met elkaar meegemaakt. Ik vond dat zij met zijn drieën dat moment moesten beleven.’’

Vanmorgen werd hij opgebeld door zijn vader met het nieuws. ,,Je zusje heeft haar laatste adem uitgeblazen, zei hij. Het is misschien gek, maar ik feliciteerde hem. En was trots. Want het is ook een opluchting, het einde van een lange strijd.’’ Hij vergelijkt het met het lopen van een marathon. ,,Ze heeft al haar kracht en al haar kunnen gegeven. En ik stond en sta als broer te juichen en te klappen langs de zijlijn. Ze heeft een mooie prestatie gegeven.’’

Hij blikt heel even terug op de afgelopen tijd. Op de wijze waarop zijn zusje indruk maakte op bekende en onbekende mensen. Op hoe ze zelfs in het buitenland mensen in het hart raakte. ,,Ongelooflijk. Ze heeft heel veel teweeg gebracht. Ze heeft van zoveel mensen liefde gekregen en zoveel mensen liefde gegeven. Ze is een absolute bikkel. Ik maak een diepe buiging voor haar.’’

Komende vrijdag wordt Sabine gecremeerd. Ze woonde een groot deel van haar leven in Den Haag.

De ziekte van Sabine kreeg vooral bekendheid toen haar broer Sol een wervingscampagne startte. Voor een behandeling in Amerika was namelijk veel geld nodig.

Ons engeltje is gevlogen. Hemel en aarde bewogen. Nu lekker met veel vrede en rust op weg naar boven. Ik heb zo van je genoten lieverd en zoveel van je geleerd. Ik heb met je gelachen en dankbaar met je geleefd. Ik ben ongelooflijk trots op je. Je hebt het echt fantastisch gedaan! Vanaf je eerste adem tot je laatste. Alleen maar lof en oneindig veel liefde. Ik maak een diepe buiging voor je ongelooflijke kracht. 🙏🏼Je broer.

Het leek goed te gaan, er was ineens geen tumor meer te zien, maar in december had ze een terugval door een buikvliesontsteking. Er waren weer uitzaaiingen te zien. Op dat moment leek de situatie uitzichtloos. Dat schreef ze onlangs nog zelf op Facebook. 'Het gaat niet meer lukken.'

Haar laatste wens? Zoveel mogelijk kaartjes krijgen. En dat lukte. Vorige week werd ze nog overladen met kaartjes.