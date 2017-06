70.000 mensen krijgen water uit bos Zeddam

videoZEDDAM - Zachter drinkwater komt er vanaf dinsdag uit de kraan bij bewoners in een gebied tussen Azewijn, Ulft en Terborg. Zij krijgen voortaan water van het nieuwe drinkwaterproductiebedrijf Van Heek in het Bergherbos bij Zeddam.

Voor de bewoners van dat gebied, die voorheen het water vooral vanuit Arnhem kregen geleverd, betekent het omzetten naar Zeddam onder meer dat ze minder of geen kalkaanslag in apparaten, zoals wasmachines, kunnen verwachten. ,,Dat betekent minder schoonmaakmiddelen en minder waspoeder’’, legt woordvoerster Lisa Simons van waterbedrijf Vitens de voordelen uit. Het water zou ook lekkerder zijn, maar dat is een kwestie van smaak.

Uitgebreid

Het nieuwe drinkwaterproductiebedrijf Van Heek, dat het oude vervangt, voorziet in totaal 70.000 mensen van water. Inwoners in het Berghse deel van Montferland kregen al water uit het Bergherbos, en vanaf vandaag is dat gebied uitgebreid met het westelijke gebied van Oude IJsselstreek en Gaanderen.

3,75 miljard liter water

In productiebedrijf Van Heek wordt het opgepompte water gezuiverd van drie winvelden in het Bergherbos: de Hettenheuvel, de Galgenberg en het gebied direct achter Van Heek. In totaal wordt er 3,75 miljard liter water per jaar opgepompt dat zich op 30 tot 150 meter diepte in de grond bevindt. De leeftijd van het water varieert van een half jaar tot duizend jaar.