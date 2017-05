A12 naar Arnhem weer open na ongeval

De linkerrijstrook van de snelweg was korte tijd afgesloten, verkeer kon er slechts langs via de rechterstrook. Onduidelijk is nog of er gewonden zijn gevallen.



Ook verkeer op de A18, komende vanaf knooppunt Oud-Dijk, moest rekening houden met vertraging, die op het hoogtepunt meer dan 20 minuten was.



Tegen 18.40 uur was het ongeval van de weg en kon de snelweg weer worden vrijgegeven. Daarna losten de files ook snel op.