A12 naar Duitsland muurvast door ongeval bij Zevenaar

Daarbij is in ieder geval één auto achterop een andere auto gereden. Een berger is ter plaatse om beide beschadigde auto 's af te slepen. Niemand raakte gewond. Doordat de linkerrijstrook is afgesloten, staat er een file vanaf Arnhem die rond 17.15 uur een lengte heeft van 15 kilometer. De vertraging is bijna een uur.



Aan de andere kant van de A12, in de richting van Arnhem, staat het verkeer ook vast als gevolg van kijkers naar de andere rijbaan.



Onbekend is wanneer de rijstrook weer wordt vrijgegeven.