A12 naar Duitsland weer vrij na ongeval bij Zevenaar

Bij het ongeval reed één auto achterop een andere auto. Een berger heeft beide beschadigde auto's afgesleept. Aanvankelijk leek het erop dat niemand gewond was geraakt, maar omdat één van de betrokkenen klaagde over pijn kwam er toch een ambulance ter plaatse. De persoon hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



Doordat de linkerrijstrook afgesloten was, stond er een file vanaf Arnhem die op het hoogtepunt rond 17.15 uur een lengte had van 15 kilometer. De vertraging was bijna een uur.



Aan de andere kant van de A12, in de richting van Arnhem, stond het verkeer ook vast als gevolg van kijkers naar de andere rijbaan. De rij was daar echter wel een stuk korter en die file loste ook snel weer op.