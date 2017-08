Mogelijk aangifte tegen jongeren die vastzaten in draaideur

Opsluiting jongeren in draaideur winkelcentrum 'raadsel'

27 augustus DUIVEN - Het is een raadsel hoe vier jongeren vannacht opgesloten konden raken in de draaideur van de Elshof Passage in Duiven. Dat stelt wethouder Sjef van Groningen. ,,Zaterdag gaat de Elshof Passage na sluiting van de winkels namelijk dicht.’’