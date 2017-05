Acht gewonden bij groot ongeval met trucks op A12, weg tot 13.00 uur dicht

Jong duo opgepakt voor poging tot inbraak in oude gemeentehuis Didam

8 mei DIDAM - Een 14-jarig meisje en een 20-jarige man zijn maandagmiddag opgepakt vanwege een poging tot inbraak in het oude gemeentehuis in Didam. Een getuige zag rond 17.00 uur hoe de twee aan het inbreken waren in het pand aan de Raadhuisstraat en alarmeerde de politie.