Beste Tom Dumoulin, zo win je het NK tijdrijden in Montferland

'S-HEERENBERG - Wordt het Tom of Jos? Vandaag wordt in de gemeente Montferland het NK tijdrijden gehouden. Verslaggever Kay Scholten verkende vast het parcours en mailt zijn tips naar Tom Dumoulin, de grote favoriet.

Beste Tom,

Hoe is het daarboven op die roze wolk? Ik heb gehoord dat ze er veel bier en barbecuevlees hebben. Jaloersmakend. Tijdens de Ronde van Zwitserland vorige week leek je hard van de roze wolk te vallen. Geen probleem dat je daar niks klaarspeelde, maar vanavond moet je er staan.

Ik hoop dat je weer geil bent op de fiets. Echte kampioenen zijn nooit verzadigd. Natuurlijk wil jij ook na vanavond in dat rood-wit-blauwe tricot rijden. Op halve kracht winnen, dat lukt simpelweg niet. Daar is Jos te sterk voor. Even leek het op die mooie zondagmiddag in Milaan dat Jos van Emden de Giro had gewonnen. Mooie televisie, absoluut, maar Jos was na zijn tijdritwinst dagenlang niet weg te slaan uit de media. Het wordt tijd dat jij Jos vanavond weer naar de achtergrond verdrijft.

Punaises

Deze fietsfigurant heeft speciaal voor jou het tijdritparcours gereden. Ik neem je mee naar het glooiende Montferland, waar een op het eerste oog toegankelijk rondje ligt te wachten. Maar vergis je nou niet. Je start bij fietsfabrikant Specialized in ’s-Heerenberg. Ik weet dat je van Giant bent, maar gewoon blijven lachen totdat het startschot klinkt. De menigte zal je de kant van Zeddam opschreeuwen, waar je bij de rotonde linksaf richting Beek stuurt. Geen meter is vlak, dus hou je hoofd erbij. Let ook op punaises. Die grappenmakers uit Limburg verpestten onlangs een lokale wielerronde en ik sluit niet uit dat ze ook hier snode plannen hebben.

Na een lang stuk immer gerade aus sla je rechtsaf naar Loerbeek. Een afdaling die jou moet liggen. Als je in de ‘poepetappe’ sneller kan afdalen dan Nibali, moet je hier ook sneller kunnen zijn dan Van Emden en co. Daarna is het zaak om snel in je ritme te komen. In het open landschap tussen Loerbeek en Kilder is het een kwestie van stoempen. Kijk niet te veel om je heen, je zult hier nog vaker komen. Informatie over dat huis dat aan de N815 te koop staat, zet ik per mail door.

Boos

Rammen op die pedalen, Tom. Rammen! Zometeen moet je het verschil gaan maken. Spaar in het centrum van Zeddam je benen. Voor jou niet de Muur van Zeddam, die fiets je zondag. Nu koers je braaf richting de rotonde. Schrik een paar honderd meter daarvoor niet van dat boze rode poppetje rechts van de weg. Het betekent niet dat je het slecht doet, maar dat je harder rijdt dan 30 km/h en op weg bent naar de titel.

Volledig scherm Kay Scholten op de glooiende weg tussen Zeddam en Beek. © Gerco Mons/De Gelderlander Opnieuw pak je de weg van Zeddam naar Beek. Hier begon het voor deze jongen echt pijn te doen. Niets is op dat moment vervelender dan ook nog eens door vier concurrenten meedogenloos ingehaald te worden. Aanhaken was er voor mij niet bij. In de afdaling naar Beek nam ik de tijd voor een banaantje en het losschudden van de kuiten. Die extra kilo die jij door al dat barbecuevlees en speciaalbier meedraagt, komt in de afdaling heel goed van pas. Gaan!

Te koop

Gaat het lekker en denk je tijd over te hebben om even dat te koop staande huis aan de voet van de Peeskesbult te checken: doen. Geen betere uitvalsbasis denkbaar. Daarna moet je als een gek die bult over. Voor mij is het een berg, jij zal ‘m fietsen als zijnde het een puistje. Op elegantie kom je al een heel eind. Maak je nog eens goed boos en dit klimmetje van een kilometer (met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,1 procent) ben je zo over.

Vervolgens fiets je het mooie ’s-Heerenberg binnen, waar nog wat hoogtemeters staan te wachten. Nu zijn die nog allemaal verwaarloosbaar, maar in het tweede rondje ga je ze voelen. Ja, je rijdt namelijk twee keer een achtje. Of dat in jouw voordeel is? Normaal gesproken wel, maar door al die bieren zullen de spieren gaan tegensputteren. Langzaam zullen je gedachten uitgaan naar je welverdiende vakantie.

Toch verzoek ik je vriendelijk om je plicht te doen en nog een keer te vlammen. De mensen komen voor jou. Weet dat je warm wordt onthaald bij de finish met bloemen, handtekeningenjagers en een rondemiss. Mocht de nood dan hoog zijn: ik ben blij om je te kunnen vertellen dat er voldoende dixi’s aanwezig zijn. Wel goed afvegen dit keer.

Nu maar hopen dat Jos dit niet leest.

Programma

Het Nederlands Kampioenschap Tijdrijden in de gemeente Montferland gaat over 50,4 kilometer. De renners fietsen twee rondes van 25,2 kilometer. Start en finish is aan de Zeddamseweg in 's-Heerenberg. De eerste renner start vanmiddag rond 17.30 uur. Onder andere de Gelderlanders Luuc Bugter, Timon Ratering en Luuk Jansen maken hun opwachting op de tijdritfiets. Ulftenaar Koen Bouwman start om 17.50 uur en drie minuten later zal Robert Gesink (Aalten) vertrekken. Titelverdediger Tom Dumoulin start om 18.54 uur als laatste van de vijftig deelnemers.