Bijzondere ontmoeting tussen Achterhoekse visser en bonte specht

Huiskes heeft de vogel naar opvang Noach in Halle gebracht, waar het dier in goede handen is bij Toon en Petra Lesterade. Zij verzorgen de specht tot hij groot genoeg is om terug de natuur in te gaan. ,,Want daar was hij nu nog veel te klein voor’’, had Huiskes al gezien.



De 's-Heerenbergenaar zette foto's van zijn bijzondere avontuur op Facebook en kreeg daar veel reacties op. ,,Ik heb veel gezien tijdens het vissen, ook bijvoorbeeld wel eens ijsvogels, prachtige dieren, maar dit is veruit het bijzonderste. Nee, zoiets maak je nooit meer mee!’’