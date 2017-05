Bronzen beeld van 70 kilo gestolen uit Pannerdense tuin

Linkse partijen halen eigen bijdrage Wmo naar beneden

9:44 DOESBURG - De inzet van de SP en GroenLinks in Doesburg was hoog: de in hun ogen 'oneerlijke' eigen inkomensafhankelijke bijdrage voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) moet van tafel. In plaats daarvan moet alleen de door het rijk bepaalde niet-inkomensafhankelijke bijdrage voor de Wmo worden geïnd.