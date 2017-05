Dapper dorp Spijk levert toch de school in, ondanks nieuw Syrisch gezin

Het lijkt een eeuwig vechten tegen de bierkaai in Spijk, een dorp van de gemeente Rijnwaarden met ruim 678 inwoners. Het dorp is klein, ligt afgelegen en de laatste winkel sloot jaren geleden al de deuren.

Zorgenkindje

Volledig scherm Nadia en Fadhel Haj Ibrahim en een van hun dochters hebben een feestmaal gemaakt voor vrijwilliger Teun Doornenbal en de fotograaf van De Gelderlander. © Jan van den Brink Typerend voor Spijk: de bevolking laat zich niet klein krijgen. De mensen speelden het klaar dat er een nieuw dorpshart kwam en dat de schutterij bloeit als nooit tevoren. Al is de Sint Willibrordusschool, die de laatste jaren vanwege de krimp rond de opheffingsnorm van 44 leerlingen schommelt, een zorgenkindje.



Het nieuws dat de school dicht moest, sloeg eind 2016 in als een bom. De dorpsraad wierf in andere dorpen en bij Nederlandse ouders in Duitsland. Het leek net wel te lukken en dan weer niet. Hoop gloorde aan de horizon toen bekend werd dat de gemeente een Syrisch gezin in de pastorie naast de katholieke kerk zou onderbrengen. Lang leve de grote gezinnen.

Pastorie van Spijk

Twee weken geleden pakte het Syrische gezin Haj Ibrahim met negen kinderen de verhuisdozen uit. Ze wonen nu in een kast van een huis: een verademing voor iedereen, na acht maanden op elkaar gepropt zitten in een asielzoekerscentrum in Zwolle. Het is ook een oase van rust vergeleken bij wat deze familie in Syrië moest doorstaan.

Fadhel Haj Ibrahm (42) wil het liefst zo snel mogelijk aan het werk. Hij is kraanmachinist van beroep. ,,Ik werkte in Libanon: tien dagen achter elkaar of vijftien dagen achter elkaar en dan tien of vijftien dagen naar huis in Syrië,’’ zegt hij met hulp van zijn dochter Evin (17).

Nederland of Duitsland

Hij vertrok, omdat hij een veilig heenkomen voor zijn gezin zocht. Weg van de bommen. Het gezin is Koerdisch, een onderdrukte bevolkingsgroep in Syrië. Ze willen het liefst naar Nederland of Duitsland. ,,Er woont al familie in Duitsland en de jongste broer van mijn vrouw zat toen in het azc van Zwolle.’’

Met zijn vrouw Nadia (40) en de kinderen ontvlucht hij zijn vaderland. ,,We kwamen eerst in Ter Apel’’, zegt Evin. ,,Na een paar dagen vertrokken we al naar het azc in Zwolle.’’

Daar gaan de kinderen naar de basisschool of naar het ROC, zoals Evin. Zij is een slimme meid, die geneeskunde wil studeren. Haar zus Mezgin (18) wil advocaat worden.

ROC Zwolle

Ook nu moeten de drie oudste kinderen weer naar het ROC. Maar met het openbaar vervoer van Spijk naar Zwolle... dat lijkt een mission impossible. Evin knikt. ,,Het allerfijnste is dat hier vrede is’’, zegt ze. ,,Mijn toekomst zie ik in Nederland. In Syrië vind ik het griezelig. Ja, ik zou later wel moeder willen worden. Ook weer van negen kinderen? Neeeeee, maximaal van twee of drie.’’

De Zoon Ahmad (12), die een beperking heeft, moet zo snel mogelijk naar het speciaal onderwijs. De jongste van het gezin gaat nog niet naar school.

Tussenstation

Volledig scherm Teun Doornenbal, de engel van Rijnwaarden, begeleidt het Syrische gezin van Spijk. © Jan van den Brink Spijk is een tussenstation, totdat voor deze familie definitieve huisvesting is gevonden. Ze maken nu gebruik van het zogeheten gemeenschappelijk versnellings arrangement en krijgen leefgeld. Dat is geen vetpot. Vluchtelingenwerk hoopt de inschrijving van de oudere kinderen op ROC's dichterbij huis snel te kunnen organiseren. Spijk ligt voor dit gezin erg afgelegen.



Teun Doornenbal, de engel van Rijnwaarden, begeleidt het gezin als één van de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. ,,Ik kom een paar keer per week langs voor de post. Je kunt aan deze mensen merken dat ze zo veel mogelijk zelf willen doen.’’



Hij verwacht dat de familie snel in Spijk wordt opgenomen. Een oproep op Facebook deze mensen te helpen bij het installeren van de tv had in no time succes. ,,Mensen die twee straten verderop wonen, hebben hun schommel al aan de familie aangeboden.’’

Dorpsraad

Quote Toen we hoorden dat het om vier kinderen ging, was de stemming nog: we redden het wel, we redden het niet. Guido Ariessen van de dorpsraad in Spijk. Vier kinderen uit het gezin zitten op de Willibrordusschool en voelen zich als een vis in het water. ,,Toen we hoorden dat het om vier kinderen ging, was de stemming nog: we redden het net wel of net niet’’, zegt Guido Ariessen van de dorpsraad. ,,En toen werd bekend dat er een ander gezin uit Spijk moest verhuizen...’’



Schoolbestuur Proles, met twaalf scholen in de Liemers, constateert dat de norm niet wordt gehaald. Zoals het zich nu laat aanzien, heeft de school in oktober 2017 tussen de 35 en 38 kinderen. Daardoor stopt de bekostiging door het rijk.



Alleen door een fusie met de school in Lobith kan de Willibrordusschool de komende twee jaar als dependance met drie groepen openblijven. Welke groepen dat zijn, is nog niet duidelijk.



Guido Ariessen en de rest van Spijk geven zich nog niet gewonnen. ,,We zetten alle zeilen bij en het is nog geen 1 oktober’’, zegt hij. ,,De wonderen zijn de wereld nog niet uit.’’