Doodzieke Martien koestert zijn laatste dagen

ZEVENAAR/ROZENDAAL - Zonder behandelingen gaf de dokter hem nog zes maanden. Hooguit. Chemokuren konden zijn leven slechts rekken. Tweeënhalf jaar later is Martien Kaats aan zijn laatste maanden, weken, misschien dagen begonnen.

Drie weken geleden verruilde hij zijn appartement in Zevenaar voor hospice Rozenheuvel in Rozendaal. Kaats zit rechtop, in een stoel voor het raam. Hij kijkt graag naar buiten. Haalt een vogelgids tevoorschijn. ,,Ik leer hier wat de middelgrote specht is. En de zwarte specht.’’

Ontroostbaar

Martien Kaats (62) oogt kalm. Zijn ogen staan helder. ,,Lichamelijk is hij fragiel, maar geestelijk is hij ijzersterk’’, weet echtgenote Yvonne Kaats-De Swart (48). Zij was even ontroostbaar toen duidelijk werd dat het thuis niet meer ging. ,,Op een maandagochtend kwam hij als een dood vogeltje onder de douche vandaan. Hij moest languit op de stenen badkamervloer gaan liggen zodat ik hem kon helpen met zijn stoma.’’

Uitzaaiingen

De diagnose darmkanker met uitzaaiingen in de lever kwam tweeënhalf jaar geleden. ,,Bij de endoscopie werd meteen gezegd: dat ziet er niet goed uit. Als hij zich niet zou laten behandelen, zou hij hooguit nog een half jaar leven.’’

De tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Martien Kaats met majoor Gerrie Kat, geestelijk verzorger bij hospice Rozenheuvel. © Marc Pluim

Taboe

Kaats was als beleidsadviseur werkzaam bij het Waterschap Rijn en IJssel in Doetinchem. Hij begeleidde de communicatieprocessen naar 22 gemeenten. ,,Ik ben een open mens, ik houd van het verbinden van mensen. Ik heb op mijn werk steeds verteld wat er aan de hand was. Op het moment dat je ziek wordt, hoeft niet alles taboe te zijn. Ik ben nog steeds Martien. Niet alleen de man die kanker heeft. Ik heb mijn ziekte steeds bespreekbaar willen maken. Ook op het werk.’’

Chemokuren

Vijf chemokuren en een eiwitkuur onderging Kaats. De behandelingen zijn inmiddels gestopt. ,,Tijdens die kuren merk je de fysieke afname’’, zegt hij. ,,Je wordt kwetsbaar; je weerstand neemt af. Mijn werkgever zorgde goed voor mij. Ik kreeg een apart toilet, om te voorkomen dat ik werd geïnfecteerd met bacterieën van anderen. En ik mocht gebruik maken van de invalidenparkeerplaats. Tot februari werkte ik nog vier halve dagen per week.’’

Glas half vol

Zijn vader overleed toen Martien 9 jaar was. Ook twee van zijn broers stierven op jonge leeftijd. Toch was Kaats nooit bang om zelf jong dood te gaan. ,,Waarom zou ik angstig zijn? Voor mij is het glas altijd half vol geweest. Natuurlijk had ik er graag bij willen zijn als mijn kleinzoon zijn diploma haalt. Maar ik weet dat dat gaat niet gebeuren. Ik koester elke dag de dingen die ik wél mee mag maken. Gesprekken, kaarten, appjes. De geweldige mensen van dit hospice die altijd voor je klaar staan. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik dit mag meemaken.’’

Quote Ik koester elke dag de dingen die ik wél mee mag maken. Martien Kaats

Alpe d'Huzes

Zijn zoon Joost beklom vorige week de Alpe d'Huzes om geld in te zamelen voor kankerbestrijding. Ook zijn schoonzoon Danny fietste de berg op voor het goede doel. Danny deed dat voor zijn vader, die recent is overleden. Martien Kraats maakte in januari plannen om met twee broers en een zwager per camper naar de Alpe d'Huzes te gaan. Zijn gezondheid liet dat niet toe. Toch stond hij op 1 juni in de zevende bocht van de berg en kon hij daar zijn zoon omhelzen toen die de helling opfietste. De mensen van hospice Rozenheuvel hadden stichting Ambulancewens ingeschakeld. Zo kon Martien er toch bij zijn, op een brancard. ,,Het was geweldig. Onvergetelijk.’’