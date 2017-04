Dorpen treuren om verdwijnen paaswake

Het kostersechtpaar van Herwen en Aerdt vindt het ontzéttend jammer dat de belangrijkste viering van het jaar uit hun mooie Sint Martinuskerk is geschrapt.

Paaskaars

Voor de zesde keer laadde koster Ben Roording op Goede Vrijdag de nieuwe paaskaars van de Sint Martinusparochie voor Herwen en Aerdt in zijn auto. Hij moest ermee naar Zevenaar, omdat de paaswake in 2012 uit zijn kerk werd geschrapt. Dat gebeurde niet alleen in zijn kerk. De paaskaarsen van Herwen en andere dorpen moeten in de Andreaskerk van Zevenaar worden gezegend.

Eucharistieviering

Het bisdom Utrecht kondigde in 2011 de maatregel aan dat de paaswake een eucharistieviering moet zijn. In 2012 werd dit in dit bisdom ingevoerd. Het landelijk beleid van alle bisdommen volgde in 2013. Het betekent dat een diaken of pastoraal werker niet meer mag voorgaan in de paaswake. Dit is alleen voorbehouden aan een gewijd priester en die zijn er nauwelijks meer.

Vuur

Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar na de Goede Week. Christenen vieren dat Jezus is opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging. De paaskaars geeft bij doopdiensten het vuur aan de doopkaars, die hiermee ook is gezegend.

Twee paaswakes

De consequentie van de bisschoppelijke maatregel is dat er in het hele gebied: van Spijk tot en met Westervoort en in Giesbeek en Doesburg zaterdagavond maar twee paaswakes zijn. Die zijn in de Zevenaarse Andreaskerk en in de Remigiuskerk in Duiven. ,,Einde oefening voor alle kerken op het Gelders Eiland en ook in bijvoorbeeld Groessen, Loo en Babberich", aldus de koster.

Wijwater

In de Gabriëlparochie in Montferland zijn overigens nog vier paaswakes, dankzij de medewerking van een priester die met emiritaat is en de pastoor van Braamt (inmiddels de 90 gepasseerd), die nog steeds voorgaat in de mis.