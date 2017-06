Dreigend huwelijksdrama na diefstal partyboot wordt alsnog sprookje

LATHUM - Om kwart voor zeven in de ochtend werd Eric Rutgers wakker gebeld. ,,Mijn vader aan de telefoon. 'Waar is je boot?', vroeg hij. 'Die ligt aan de steiger', zei ik. Niet dus. De boot was weg. We zagen hem later aan de overkant liggen.’’