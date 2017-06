Drukte door Duitsers op A12 begint al rond lunchtijd

Duitser vlucht weg bij ver­keers­con­tro­le in Duiven

1 juni DUIVEN - De bestuurder van een Mercedes met Duits kenteken is donderdagavond tot stoppen gedwongen door de Marechaussee op de A12 bij Arnhem. De automobilist werd aanvankelijk ter hoogte van Duiven al van de snelweg gehaald voor reguliere controle. In plaats van te stoppen, reed de man er vol gas vandoor in de richting van Arnhem.