Duivenaar (28) die Lars doodreed op kruising gaat in beroep tegen uitspraak

In Montferland verliest de VVD bescheiden

16 maart MONTFERLAND - De VVD heeft in tegenstelling tot de landelijk uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen behoorlijk standgehouden in de gemeente Montferland. De liberalen verloren wel stemmen, maar bescheiden. Niet 26,3 procent van de stemgerechtigden in de gemeente stemden op de VVD, zoals in 2012, maar 23,6 procent.