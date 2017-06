Er komt geen nieuwe Anne Frankboom in Doesburg

DOESBURG - De Anne Frank Montessorischool in Doesburg bestelt geen nieuwe stek van de Anne Frankboom. Locatieleider Martijn Helmers is zó teleurgesteld in het vandalisme van afgelopen weekend dat hij het er even bij laat zitten.

,,We moeten het nog in het team bespreken’’, zegt Helmers. ,,Maar mijn primaire reactie is: niet nog een keer. Het zou ook te duur worden.’’

Het is de tweede keer dat de boom op brute wijze werd afgebroken. De eerste keer gebeurde dat op 21 maart. In beide gevallen gaat het om een stek van de beroemde kastanjeboom uit de tuin van het Achterhuis in Amsterdam. Anne Frank keek er in de oorlog op uit en beschreef de boom in haar later wereldberoemd geworden dagboek.

Ruimhartig

Op 18 april werd een nieuw exemplaar geplant. Een kweker in Groningen had nog wat stekken die in 2010 waren gemaakt van de echte boom, die toen na een storm verloren was gegaan. De kweker schonk ruimhartig een nieuwe stek. Ook het transport en het aanplanten van de stek werden de school cadeau gedaan. De Anne Frankschool heeft geen idee wat de kosten van een nieuwe stek zijn.

Na de eerste vernieling vertelde de locatieleider dat hij niet de indruk had dat er antisemitisme in het spel was. Hij schreef het toe aan onbenullige vernielzucht. ,,Ook na de tweede vernieling denk ik niet dat dit aan de orde is’’, zo vervolgt Helmers. ,,Ik heb daar namelijk geen signalen van gekregen.’’

Fietsjes en stepjes

Dat het zitbankje rond de Anne Frankboom misschien niet zo handig was, omdat vandalen er zo wel erg makkelijk bij kunnen, bestrijdt hij. ,,Dat bankje is juist een bewust keuze geweest. Kinderen rijden met fietsjes en stepjes op het schoolplein en daar moesten we de boom tegen beschermen.’’