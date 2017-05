Gewapende man op de vlucht met buit na overval op tankstation

De man drong even voor 20.40 uur de pompshop binnen en bedreigde de daar aanwezige medewerkster met een mes. Hij ging er vervolgens met een onbekend geldbedrag vandoor. De dader is volgens de politie te voet gevlucht. De medewerkster is flink geschrokken, maar bleef verder ongedeerd. Er zijn geen gewonden gevallen als gevolg van de overval.



Politiehelikopter

Agenten hebben het tankstation afgezet met politielint en zijn in de omgeving op zoek naar de overvaller. Een politiehelikopter cirkelt boven Westervoort om te helpen met die zoektocht, die rond 22.30 nog geen resultaat had.



De recherche is in en om het tankstation bezig met sporenonderzoek.



Burgernet

De politie heeft een Burgernetbericht verstuurd met de vraag om uit te kijken naar de overvaller. Mensen die hem zien (ongeveer 1,60 meter lang en gekleed in een zwart vest), worden verzocht 112 te bellen.