Het NK wielrennen vanuit de commandowagen

VIDEO’S-HEERENBERG – Mede dankzij achttien motoragenten werd het NK Wielrennen voor dames zaterdag tot een goed einde gebracht. 132 kilometer lang reden ze vóór en achter de kopgroep en het peloton en werden ze aangestuurd door de commandowagen van de politie. De Gelderlander reed de laatste twee ronden van de wegrace voor dames mee in de commandowagen.

Het is maar goed dat er zaterdag niet geflitst wordt in de bebouwde kommen van Zeddam, ’s-Heerenberg en Beek. Agent Fred Niesink draait zijn hand niet voor om voor een snelheid van 70 kilometer per uur.

Afstand

,,Op bepaalde stukken moet je ervoor zorgen dat je even weg bent”, doelt Niesink op de kopgroep die op een gegeven iets te dicht de commandowagen nadert. Hetzelfde geldt voor de politiemotoren. Dreigen ze te dicht bij de wielrensters te komen, dan komt Vincent Verhoeven – de bijrijder van Niesink – in actie. ,,Hou even wat meer afstand van de dames”, communiceert Verhoeven richting de motoragenten. ,,Ongeveer 200 meter.”

Focus

Volgens de twee begonnen de dames zaterdagochtend ‘heel langzaam’, maar is het tempo steeds meer opgeschroefd. ,,Je moet constant gefocust blijven”, zegt Niesink. ,,Vooral in de dorpen, daar wordt het steeds drukker richting het einde. Ik kijk dan veel in de binnenspiegel.”

Finish

Met nog 5 kilometer te gaan, is het verschil tussen de kopgroep en het peloton 40 seconden. ,,Ik gun het de koplopers wel”, zegt Verhoeven eerlijk. ,,Die dames hebben de hele dag keihard gewerkt.” De wens van Verhoeven komt uit. Chantal Blaak ontsnapt uit de kopgroep en wordt Nederlands kampioen. Het politieduo maakt het niet van dichtbij mee: vlak voor de finish moeten ze met hun auto van het parcours af en voordat de heren goed en wel geparkeerd staan, passeert Blaak de finish.