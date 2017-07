Jelle vist monstermeerval van 1,79 meter uit de Rijn

TOLKAMER - Jelle Grintjes heeft zaterdagavond een meerval van liefst 1,79 meter gevangen in de Rijn. Dat ging niet zonder slag of stoot: de inwoner van Tolkamer was er vier uur mee bezig de megavis binnen te halen.

,,Het was echt een monster. Dat beest was zo sterk, het was net alsof mijn hengel in de grond vastzat’’, omschrijft de 41-jarige hobbyvisser een dag na de vangst, waar een heel avontuur aan vooraf ging. ,,Ik kreeg de meerval een paar minuten over zeven aan de hengel. Pas vier uur later hadden we 'm binnen.’’

Aan de haal met boot

In de tussentijd was de meerval aan de haal gegaan met de boot van Grintjes, die aan het vissen was met twee vrienden en ook zijn zoon en dochter meehad op de boot. ,,Die vis was echt sterk hoor. Hij heeft ons langs drie kribben op getrokken. We konden hem wel iets sturen, maar verder was er heel weinig aan te doen.’’

Voor Grintjes zat er daarom niets anders op dan af te wachten tot de vis zo moe was, dat hij naar een strandje gestuurd kon worden. Even na elven lukte dat en kon Grintjes de monstervis met hulp van één van zijn vrienden op het droge krijgen. ,,Een vis van 50 kilo, een kop-omvang van 78 centimeter en een lengte van 1,79 meter. Ik ben zelf 1,72 meter...’’

Uitputtingsslag

Grintjes noemt de mega-meerval ,,de vangst van mijn leven.’’ Na het foto-moment van enkele minuten, heeft de vis zijn vrijheid teruggekregen en is teruggezet in de Rijn.