Jonge fietser met spoed naar het ziekenhuis na val in Lathum

Peter Klutman nieuwe koning Gilde St. Jan

3 september BABBERICH - Peter Klutman is de nieuwe koning van Gilde St. jan in Babberich. Klutman koos Jacqueline Klutman-Hageman, zijn echtgenote, tot koningin. Het is niet de eerste keer dat Klutman zich koning van St. Jan mag noemen. Hij behaalde die titel ook in 2002 en 2003.