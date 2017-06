Kersenteler heeft met 35 graden profijt van vuurkorven tegen vorst

Donderdag is hij al om zes uur gestart. ,,Je moet kersen terug koelen. Als je vroeg begint, zit de warmte nog niet zo in de vrucht en hoef je minder te koelen.’’



Het contrast kan bijna niet groter. Half april stookte hij drie nachten, tussen twaalf en acht uur, vijftig vuurkorven op om de kersenbloesem te beschermen tegen aangewaaide vorst van de Noordpool. Zware fysieke arbeid in beroerde omstandigheden: het was ijs- en ijskoud in zijn bongerd. Hij bleef op de been dankzij de gehaktballen van zijn vrouw. ,,Een goede catering is dan heel belangrijk’’, zegt Theo Wolters nu in T-shirt en korte broek en ondergedompeld in de zonnebrandolie met beschermingsfactor 50. Op de warmste dag van het jaar staat hij vrolijk op een een keukentrapje te oogsten.