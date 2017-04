Kilometerslange file op A12 door politiecontrole

Energieneutrale Duivense woning wint nationale bouw­on­der­schei­ding

17:47 DUIVEN – Het energieneutrale woonhuis De Lee van de familie Ter Bogt in Duiven heeft de nationale onderscheiding gewonnen van Stichting Passief Bouwen. De woning, die aan de Heilweg staat, liet 49 andere inzendingen achter zich. De prijs is uitgereikt in de RAI in Amsterdam, tijdens het innovatie-evenement Building Holland.