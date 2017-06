Lange file op A12 door steekvlam bij benzinepomp Duiven

Campinggasten weten wel raad met ‘wiel­ren­af­slui­tin­gen’

11:13 STOKKUM – Het NK wielrennen wordt een feest, al is het voor sommigen behelpen geblazen, nu in Montferland wegen zijn afgesloten. Neem de gasten van camping Brockhausen in Stokkum: die moeten enkele dagen met de auto van en naar Elten omrijden, en dat voor de gelegenheid over het smalle fietspad van de brug over de snelweg A3.