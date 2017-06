Mishandeling met riem op Nobelstraat in Zevenaar

Man gepakt voor stelen sieraden in Giesbeek, Doesburg en Doetinchem

30 juni GIESBEEK - De politie heeft vandaag een man aangehouden in Giesbeek die vlak daarvoor in dezelfde plaats een vrouw had beroofd van haar armband. De vrouw belde meteen na de beroving de politie. Die had eerder op de dag nog een een melding van een beroving gekregen uit Doesburg.