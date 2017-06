Motoragent rijdt dwars door Albert Heijn tijdens achtervolging

updateDOESBURG - Verbijstering en ongeloof bij klanten en medewekers van de Albert Heijn aan de Ooipoortstraat in Doesburg. Daar kwam woensdagmiddag plotsklaps een motoragent de supermarkt in rijden.

Op videobeelden is te zien hoe de politieagent per motor een 17-jarige jongen achterna rijdt, die het filiaal van de AH komt binnenhollen. De in het zwart geklede jongen draagt een helm. Klanten die zojuist hebben afgerekend bij de kassa, kunnen de rennende man en de motoragent met hun boodschappenwagentje nog net ontwijken. Volgens een medewerker van de Doesburgse supermarkt raakte niemand gewond.

Ongehoorzaam

Een woordvoerster van de politie zegt dat de jongen zijn brommer voor de super had gezet en via de winkel de benen had willen nemen. Om zo te ontkomen aan een controle van zijn bromfiets. Er was hem tijdens een reguliere verkeerscontrole bij de Turfhaven gevraagd de motoragent even te volgen naar een plek waar zijn brommer gecontroleerd kon worden. Toen de motoragent linksaf sloeg, schoot hij rechtsaf de Kloostertuin in om daarna Albert Heijn in te rennen.

Niet op de BMW

De motoragent ging hem achterna. Hij wist dat als hij bij Albert Heijn zou afstappen en zijn motor zou parkeren hij de jongen kwijt zou zijn. In a split second besloot de politieman met motor en al door de winkel te rijden. Want wat had deze jongeman op zijn kerfstok om er zo tussenuit te willen knijpen? ,,Stapvoets reed hij door de supermarkt’’, zegt de politiewoordvoerster. ,,Hij kent de situatie daar en reed ook niet op de BMW, zoals gebruikelijk, maar op een goed wendbare motor. De situatie is niet gevaarlijk geweest.

,,Klanten en omstanders hebben buiten geholpen de jongen staande te houden. Dit betekent dat hij niet mee hoefde naar het politiebureau. Hij heeft wel drie bekeuringen gekregen. Voor rijden zonder rijbewijs op een opgevoerde brommer en voor voor het wegrennen voor een controle.’’