NK Wielrennen wordt stilgelegd 'als dat nodig is'

Dikschei was eerder veiligheidscoördinator bij de Giro d'Italia in Gelderland en is nu ingehuurd door de gemeente Montferland. Hij heeft inmiddels dertig meldingen binnen van mensen die hinder vrezen. ,,Bij sommigen gaat het om ongemak: ze kunnen geen boodschappen halen. Die raden we aan dat te doen op de dagen voor de wedstrijden. Maar er zijn ook meldingen van mensen die terminaal ziek zijn en die zorg krijgen die niet vooraf is in te plannen. Zij krijgen een telefoonnummer van de commandopost die ze tijdens de wedstrijden kunnen bellen. Vervolgens zorgt die dat zorgverleners begeleid door politie of verkeersregelaars bij hun patiënten komen.’’



De wedstrijden van het NK Wegwielrennen zijn in de weekenden van 17 en 18 en 24 en 25 juni. De tijdrit is op woensdag 21 juni. Op die dagen is het parcours, dat gaat door 's-Heerenberg, Zeddam, Beek en Stokkum, vrij van verkeer.