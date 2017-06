Ongeval filmen? Nee! 'Gebruik telefoon om 112 te bellen'

Moreel appel

Politieagenten hebben het afgelopen jaar via Facebook meerdere keren een moreel appel gedaan op burgers om niet te filmen bij ongevallen. ,,Filmen is toegestaan op de openbare weg. Maar als er slachtoffers bij betrokken zijn, dan spelen er andere aspecten als fatsoen en privacy’’, zegt politiewoordvoerder Simen Klok. Maar heeft zo'n oproep effect? ,,Niet op de korte termijn. Veel mensen hebben een filmreflex, ze pakken automatisch de telefoon om iets vast te leggen. Dat gedrag verander je niet zo maar.’’



Er worden weleens boetes uitgedeeld aan omstanders, bijvoorbeeld omdat ze al rijdend achter het stuur een filmpje maakten. Dat is verboden. 'Ambtsbelemmering' kan ook reden zijn om iemand aan te houden en/of te beboeten. ,,Maar dat kost allemaal tijd. Agenten willen in zo'n situatie eigenlijk helemaal niet bezig zijn met het publiek, maar allereerst hulp verlenen aan slachtoffers of andere hulpverleners ondersteunen.’’



Concrete maatregelen nemen tegen de filmers is lastig, zegt Klok. ,,We kunnen schermen plaatsen, maar op de snelweg wil je bijvoorbeeld zo snel mogelijk de rijbaan weer vrij hebben.’’