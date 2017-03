Open brief aan de minister: Trek A15 door met respect

Helaas kost het mij nogal wat moeite om iets positiefs te zeggen over de verlenging van de A15. Zeker, we hebben er begrip voor dat de dagelijkse fileproblemen moeten worden opgelost, ook zien we het economische belang wel in. Wat we niet begrijpen is dat de verlengde A15 er zo minimalistisch mogelijk neergelegd wordt. Een brug over de Betuwelijnspoorwegtunnel in het Natura 2000-natuur- en -stiltegebied, geen fatsoenlijke geluidreducerende maatregelen, geen maatregelen tegen fijnstof, geen fatsoenlijke inpassing in ons landschap en pal langs onze woningen.