Pastoor (94) Braamt raakt na 28 jaar toch zijn mooie kerk kwijt

Verschrikkelijk vindt hij het. De sluiting van zijn kerk: de Vrouw van Altijd Durende Bijstand in Braamt. ,,Ik kan niet anders zeggen’’, zegt pastoor Rinke de Vreeze die al 28 jaar voorgaat in de missen van Braamt en tot voor enkele jaren ook in die van Wehl, Nieuw Wehl en Kilder. ,,Ik begrijp het wel, want het kerkbezoek neemt af. Maar in mijn kerk komen nog altijd zeventig man in de missen van zaterdagavond en zondag. Dat is meer dan in de andere kerken. De kerkgangers komen uit Braamt en uit de plaatsen waar ik vroeger ook voorging.’’

Parochieblad

Volledig scherm Over twee jaar zijn er geen vieringen meer in de kerk van Braamt. © Jan van den Brink Het besluit van het bestuur van de H. Gabriëlparochie werd maandagavond wereldkundig gemaakt. In de kernen van Montferland en Wehl werd bij gelovigen een extra editie van het parochieblad in de bus gestopt met het nieuws: van de elf kerken blijven er vijf over. Het aankomende jaar worden zes kerken aan de eredienst onttrokken, binnen twee jaar gaan de deuren dicht.

De pastoor van Braamt werd 's middags al geïnformeerd, omdat het besluit zo veel impact op hem heeft. En omdat Rinke de Vreeze vergroeid is met het dorp. Na 32 jaar missiewerk in Ghana, waar hij acht kerken en anderhalve school oprichtte, belandde hij per ongeluk in Braamt. ,,Ik had een sabbatical leave genomen in een klooster bij kasteel Slangenburg toen de pastoor van Braamt overleed. Toen ben ik gevraagd hier te komen.’’

Hete vuren

In 2011 stond De Vreeze voor hete vuren. Het bestuur van de H. Gabriëlparochie en het bisdom Utrecht hadden zich tegen hem gekeerd: ze wilden hem naar een rusthuis voor gepensioneerde missionarissen in Cadier en Keer sturen, omdat hij niet goed genoeg zou samenwerken met het pastoraal team en omdat hij toen al 88 was. Hij overleefde de crisis, omdat de mediagenieke pastoor gesteund door het ganse dorp, in opstand kwam.



Vanwege deze voorgeschiedenis en de hoge leeftijd van Rinke de Vreeze ging pastoor Jurgen Jansen maandagmiddag persoonlijk bij hem langs. ,,Hij heeft me gerustgesteld’’, zegt De Vreeze. ,,Ik kan nog zeker twee jaar in de pastorie blijven wonen en tegen die tijd leef ik waarschijnlijk niet meer. Ik sukkel wel wat met mijn gezondheid: alleen met een hele zware loep kan ik de mis nog lezen. Stoppen wil ik niet: ik ga zo lang de kerk openblijft door.’’