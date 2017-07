Poolse uitzendkracht overleden bij steenfabriek Pannerden

De Poolse medewerker was enkele dagen aan het werk in Pannerden. In de loop van de dag werd hij onwel. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dit mocht niet baten. Volgens operationeel directeur Fons Wagener lijkt het niet op een bedrijfsongeval. ,,De man was niet in de buurt van machines op het moment dat hij onwel werd. Hij was stenen aan het stapelen." Zowel de Arbeidsinspectie als de officier van justitie zijn een onderzoek gestart.