Protest tegen 'seksistische' drilkooi in Doesburg zwelt aan

De tegenstanders krijgen steun van de Monumentenvereniging 17 april 1945 en van de Historische Vereniging Stad en Ambt Doesborgh. Kunsthistoricus Paul le Blanc noemt het ontwerp een 'moderne papegaaienkooi': een vreemd element dat ten koste gaat van de authenticiteit van Doesburg. De verrommeling van dat stukje stad met reeds een vuilcontainer en verwijsbord neemt in hun ogen toe.



Troost en Van Laar schreven daarnaast een protestbrief aan de raad. Het bevreemdt hen dat het afgeven van een vergunning voor de drilkooi is gemandateerd aan het college, alsof het om een dakkapel gaat.



Op het moment dat de drilkooi op de agenda van de gemeenteraad komt, gaat het CDA tegen stemmen. Dat dit het een bespreekpunt wordt, is volgens deze partij niet ondenkbaar gezien alle commotie en de brief die aan de raad is gericht. Het CDA spreekt van een onzalig en onnodig idee 'zo'n gruwelijk marteltuig als toeristische hotspot in te zetten'.