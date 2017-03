Stek van Anne Frankboom in Doesburg omver getrokken

Het gaat om een stek van de echte Anne Frankboom in de tuin van het Anne Frankhuis in Amsterdam. De echte boom legde een jaar of tien geleden het loodje. De Anne Frank Montessori Basisschool in Doesburg kreeg twee stekken. ,,De ene stek is niet groot geworden", zegt locatieleider Martijn Helmers. ,,De andere wel, zo'n 5 à 6 meter en met een diameter van 10 centimeter. We hadden we een bankje omheen gezet waar de kinderen op zouden kunnen zitten. Die is er met grof geweld uitgehaald.""