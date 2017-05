Vrouw rijdt tegen boom bij terugbrengen dönermaaltijd

Daarop is zij in de ambulance gezet voor onderzoek en behandeling. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Volgens verschillende omstanders had de vrouw eten gehaald in Elten, maar kwam zij er thuis achter dat de door haar bestelde dönermaaltijd onjuist was. Op de terugweg naar Elten gebeurde het ongeluk.



De politie onderzoekt of een oliespoor van honderden meters de oorzaak is van het ongeval. Agenten hebben bij aankomst direct zand over het spoor gestrooid, om meer ongevallen te voorkomen.



Omdat de Spyker Weg (een Duitse weg) zo goed als over de grens loopt, zijn hulpdiensten uit zowel Nederland als Duitsland massaal uitgerukt naar het ongeval.