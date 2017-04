Westervoort: gratis oordopjes voor 16-jarigen

‘Geen oplossing voor verkeerschaos op Doesburgseweg in Zevenaar’

24 april ZEVENAAR – Zevenaarders die ’s ochtends via de Doesburgseweg richting de A12 gaan, moeten zeker tot 2021 – en mogelijk nog twee jaar langer – fileleed in de stad voor lief nemen. Pas als de A12 is verbreed en de A15 doorgetrokken is, kan het Zevenaarse forenzenverkeer weer zonder problemen naar het werk.