365 dagen bezig met volksfeest dat marathon heet

Quote Marathon groeit steeds meer uit tot Elfstedentocht die elk jaar wél doorgaat Directeur Mario Kadiks Aardig beeld: als aanstaande zondag de laatste loper finisht, is de voorbereiding op de marathon van volgend jaar officieel begonnen. ,,Dan maken we namelijk de datum bekend van de volgende marathon'', zegt Maarten Schuddemat, event manager van de NN Marathon Rotterdam. Schuddemat is vooral verantwoordelijk voor de logistiek en veiligheid op het parcours van 'het grootste eendaagse sportevenement van Nederland'.

Als de marathonkoorts bij de lopers al flink oploopt, raakt ook de organisatie in een stroomversnelling. ,,Minimaal zes weken voor het evenement moeten we de officiële vergunning van het evenement binnen hebben. En dan kunnen we dus ook starten met het productieproces.'' Met dat laatste bedoelt hij onder meer de indeling van het start- en finishgebied en zaken als 'city-dressing', de stad versieren met banieren en ander promotiemateriaal.



Eigenlijk, zegt Schuddemat, is het organiseren van een grote stadsmarathon een bijzondere onderneming. ,,Bij een concert heb je een evenemententerrein. Daar zet je simpel gezegd een hek omheen en van daaruit ga je kijken naar routes ernaartoe, de catering enzovoort, dat is redelijk overzichtelijk. Maar bij de NN Marathon Rotterdam heb je eigenlijk een evenemententerrein van 42 kilometer, dat ook nog eens voor iedereen bereikbaar moet blijven. Dat vraagt veel meer van een organisatie. Bovendien organiseren we ernaast, tegelijk, een kwart marathon die dit jaar start op de burgemeester Van Walsumweg. Dat vergeten mensen weleens, omdat bijna alle media-aandacht uitgaat naar de hele marathon. Maar we organiseren dus twee evenementen tegelijk, met tienduizenden lopers. En dan hebben we op de zaterdag ook nog eens de AD City Run Rotterdam en de NN Kids Runs. Dat maakt het extra uitdagend.''

Vergunning

