Badderen met je kind: doen of niet?

Voor de een is badderen met een kind de normaalste zaak van de wereld, terwijl de ander daar de wenkbrauwen over optrekt. Dat ondervond ook een bekende Australische radio-dj die daar over sprak. Want is het nog oké om met je zoon van negen samen in bad of in de douche te gaan?

,,In de douche gaan met mijn zoon van negen is voor mij het leukste moment van de dag'', liet de Australische Carrie Bickmore weten tijdens een radioprogramma. De disc-jockey omschrijft het douchemomentje met haar zoon als de perfecte quality-time tussen moeder en kind.

Volledig scherm Carrie Bickmore is een bekende Australische radio-dj. © Twitter Bickmore: ,,Het is heel moeilijk om met mijn zoontje een goede babbel te hebben. Op vragen als 'hoe was het op school' of ' hoe gaat het met je vriendjes' geeft hij vaak gewoon antwoorden van één woord: 'goed'. Om één of andere reden kunnen Ollie (haar zoontje, red.) en ik wel goed babbelen als we samen onder de douche staan.''

Zelf zag ze geen probleem in dat ritueel, maar toen ze het aan een vriendin vertelde, reageerde die meteen dat ze er snel mee zou moeten ophouden, omdat haar zoon 'al negen' is. ,,Moet ik er nu mee stoppen voor het raar begint te worden'', vraagt Carrie zich af. ,,Of wachten tot hij zegt dat hij het niet meer wil?''

Een pasklaar antwoord op haar vraag is er natuurlijk niet, noch een exacte leeftijd vanaf wanneer samen douchen met je kind niet meer oké is. Wel zijn er een paar signalen waar je rekening mee kan houden als ouder.

1. Stop wanneer het raar voelt

In de douche of in bad gaan met je kinderen is helemaal oké, tot één van beide partijen zich er niet meer comfortabel bij voelt. Het is onmogelijk om daar een specifieke leeftijd aan te hangen. In sommige gezinnen is dat vanaf 2 à 3 jaar, in andere families kan het blijven duren tot de puberteit. En dan zijn er ook nog gezinnen die het nooit doen, omdat ze zich er simpelweg niet comfortabel bij voelen. Voel voor jezelf aan waar jij en je kind jullie het beste bij voelen.

2. Privacy respecteren

Veel ouders geven aan dat een verlangen naar privacy bij zoon of dochter uiteindelijk het signaal is om te stoppen met samen in de douche te gaan. Wees vatbaar voor signalen zoals je kind die plots de badkamerdeur sluit om zich om te kleden, als hij of zij dat eerder nooit heeft gedaan. Is het je niet helemaal duidelijk, vraag dan gewoon rechtuit of je kind liever alleen in bad of in de douche wil. Respecteer zijn of haar privacy, ook al vind je het zelf moeilijk om dat leuke douchemoment in de toekomst te moeten missen.

3. Als je zelf me-time wil

Voor sommige moeders en vaders heeft alleen willen douchen weinig te maken met het al dan niet naakt zijn in het bijzijn van je kind. Het gaat erom een klein momentje voor jezelf alleen te willen hebben, waarbij je eens een kwartier niet gestoord wordt door kleuter- of peuterperikelen. Is dat bij jou het geval, dan kan je als moeder of vader ook zelf aangeven alleen te willen douchen. Een kind van 5 of 6 is oud genoeg om zich alleen te kunnen wassen en heeft jouw hulp niet meer nodig. Met magische woorden als 'je bent nu groot/zelfstandig genoeg om het alleen te kunnen', kan ook jij jouw persoonlijk badkamermomentje opeisen bij je kroost.