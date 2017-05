Friemelen met de Fidget is de nieuwe rage in de klas

Bij importeur Johntoy, een onderdeel van UP International op het bedrijvenpark Coenecoop in Waddinxveen waar tien mensen werken, is het al een paar weken een groot 'gekkenhuis'. ,,Het is knokken om het speeltje, dat we als Super 360 Spinner op de markt brengen, geleverd te krijgen'', zegt directeur-eigenaar Angelo Cillekens.



,,Als er even een partij uit China op de markt komt, is die zo weer weg. Vanmorgen waren dat er in een paar uur 30.000 en vanmiddag 100.000. Intussen heb ik twee nieuwe partijen van 120.000 stuks ingekocht. Winkeliers rijden van heinde en ver, ook uit België en Duitsland, om ze bij ons te komen ophalen.''



Kinderfysiotherapeuten kennen het speeltje al langer. Die raden ze aan voor kinderen met een lage of hoge zintuigelijke prikkelverwerking. Monique Thoonsen, pedagoog en mede-auteur van het boek Wiebelen en Friemelen in de Klas, kent de kleine ronddraaiende gadgets goed. ,,Voor kinderen is het fijn om iets in de hand te hebben om mee te spelen in de klas. Dat kan wat mij betreft ook een elastiekje of een veter zijn hoor, maar die Fidgets zien er mooi uit.''