Model plaatst foto van cellulitisbillen: niets om je voor te schamen

Het model zat in haar jeugd een lange tijd op een meisjesinternaat, waar ze naar eigen zeggen jaloers was op klasgenootjes die geen putjes in hun billen hadden. ,,Hun lichamen waren in mijn ogen perfect'', zegt ze op Instagram. Daarnaast schaamde ze zich voor haar eigen cellulitis toen ze merkte dat bekende sterren die hetzelfde 'probleem' hadden de grond in werden geboord door journalisten.



Pas toen ze ouder werd, realiseerde ze zich dat cellulitis volkomen normaal is. ,,Je vriend zal er niet om geven, dus waarom jij dan wel? Begrijp me niet verkeerd, ik praat er niet graag over en het is al zeker niet het favoriete deel van mijn lichaam. Maar cellulitis maakt me niet minder mooi. Ik hoef er mij niet voor te schamen. Dus dat hoeven jullie ook niet te doen.''