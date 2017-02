Nederlands spel Horizon Zero Dawn al een hit voor het op de markt is

Dat succes is mede te danken aan de meer dan lovende recensies van diverse journalisten over de gehele wereld. Vrijwel iedereen geeft het spel een 9 of hoger, wat vrij ongebruikelijk is binnen deze wereld. De Nederlandse technologiewebsite Tweakers, die het spel een 9,5 gaf, schreef bijvoorbeeld: ,,Horizon Zero Dawn is wat ons betreft bij voorbaat al een van de beste games van 2017.'' Dat statement is te danken aan ,,een interessante setting, een pakkend verhaal'' en aan ,,misschien wel de beste grafische prestaties die je ooit op een console hebt ervaren''.



Of ook de spelers met dit oordeel akkoord gaan, weten we morgen. Dan verschijnt Horizon Zero Dawn in de winkels en in de webshop van PlayStation. Maar de grootste Nederlandse mediaproductie heeft nu al historie geschreven.