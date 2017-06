Onderzoek wijst uit waarom gelukkig getrouwde mannen vreemdgaan

Geluks- en relatiecoach Constance van der Eijk is niet verbaasd over de uitkomst van het onderzoek. ,,Mannen zijn nou eenmaal snel geprikkeld wanneer zij een knappe vrouw zien. Zo zitten zij hormonaal in elkaar", legt ze uit. ,,Maar dat wil niet zeggen dat ze dan ook meteen vreemdgaan, hoor." Volgens de relatiecoach hebben vrouwen die prikkel minder. Zij kijken pas naar andere mannen wanneer hun eigen relatie niet goed zit.



Maar liefst zestig procent van de getrouwde mensen gaat ooit een keer vreemd tijdens hun huwelijk. Dat blijkt uit een enquête onder ruim tweeduizend Amerikanen en Europeanen. Toch stelt Van der Eijk dat we ons niet te veel zorgen moeten maken. ,,Mij lijken die cijfers wel erg hoog. Dat kan bijvoorbeeld komen door de definitie die gehanteerd wordt. Want wat vreemdgaan inhoudt, is voor iedereen anders."



Mannen en vrouwen verschillen sterk van mening over wat vreemdgaan is. Zo vindt 78 procent van de vrouwen dat zoenen te ver gaat. Bij mannen is dat slechts 66 procent. Bovendien vindt bijna de helft van de vrouwen het een kwalijke zaak als hun partner emotioneel intiem met een ander is. Slechts een derde van de mannen ziet daar het probleem van in. Volgens het onderzoek vindt 1 op de 5 vrouwen het zelfs ontrouw van hun partner als zij met een vriendin wat gaan drinken. ,,Dat vind ik echt te gek voor woorden hoor", zegt Van Eijk verbaasd. ,,Wat drinken moet natuurlijk gewoon kunnen."