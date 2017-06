Terug in de tijd: wat was úw mooiste feestoutfit?

Quiz Doe voor de laatste keer mee met het Groot Dictee

24 mei Omroep NTR stopt met het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Het jaarlijkse televisieprogramma dat al 26 jaar te zien was, stopt per direct. De kijkcijfers zijn te laag en het programma is over zijn hoogtepunt heen, meent de omroep.