Vergeet je lijf niet

Achttien medewerkers wisten in een half jaar tijd 78 kilo weg te werken, een hele fte aan gezamenlijk vet. Gewoon door met het lijf naar kantoor te gaan. De accountants, financials en personeelsmensen werden gemiddeld een dikke zeven kilo lichter. Invloed op het cholesterol werd ook gemeten in het onderzoek van medische wetenschappers in dit bedrijf. Zo kregen ze het voor elkaar.



Personeel kreeg headsets om tijdens telefoontjes rond te kunnen lopen en ze werden aangemoedigd om wandelend te vergaderen. Er kwamen bureaus zonder stoelen maar met loopbanden zoals in de sportschool.



Iedereen kreeg een gadget om beweegscores bij te houden, en tips over gezond eten. Ontspannen kon met videogames, Wii Fit, tafelvoetbal of een potje biljarten. Als tegenwicht richtte het bedrijf een meditatieruimte in waar je met muziek, rustige verlichting en een massagestoel alle adrenaline even kon laten zakken. Tijdens het zes maanden lopende onderzoek rekende de directie lekker mee. Het personeel werd fitter en kreeg een meer gezonde leefstijl.



Fittere hersens

Verder steeg in deze periode de omzet met tien procent. Keihard verband is niet aan te tonen. Toch was de directie inmiddels zelf sportief genoeg om de vaart er in te houden. Nog steeds is er een zaal waar wandelend op de loopband wordt vergaderd. Net zo bewegend bellen de medewerkers met de klant. De Amerikanen maken elke dag een paar kilometer op kantoor. Ook de zaak zelf is nog steeds kerngezond. Verder hebben we aanwijzingen dat met mate bewegen op hogere leeftijd leidt tot fittere hersens. En ook dat ontspanning - een breinpauze - een goede oplader is voorafgaand aan een taak waarbij je aandacht echt nodig is.



Aanleiding genoeg dus om uit je luie bureaustoel te komen. Bellend rondlopen met je headset kun je vandaag al invoeren. Bewegend vergaderen is ook zonder loopband prima te realiseren. Een wandeling werkt heel goed als je met een paar mensen wat wilt brainstormen. Want dan kun je niet wegzakken in de vergaderstoel en steeds wegkijken in je mobiel wordt ook een stuk lastiger. Er is meer voordeel.



Tijdens een vergaderwandeling ben je zelfs creatiever dan zittend, vermoeden wetenschappers. Of je daarbij binnen of buiten loopt, lijkt weinig uit te maken. Wandelen helpt ook al om direct daarna een stuk creatiever te kunnen zijn, desnoods in die ouderwetse vergaderzaal. Dus trakteer je collega's vandaag eens op 'een rondje om de zaak'. Ze hoeven alleen maar hun eigen lijf mee te nemen.