Welk moment is u altijd bijgebleven?

Collectief zijn we vooral in onze jonge jaren onder de indruk geraakt van dat soort grote gebeurtenissen. Elke generatie is getekend door zo’n moment. Nederlandse zestigers en zeventigers weten vaak precies waar ze waren op de dag dat JFK werd vermoord, veertigers hebben dat met de val van De Muur, net zoals dertigers zich goed het moment herinneren waarop vliegtuigen de Twin Towers in New York binnenvlogen. Tussen ons vijftiende en vijfentwintigste levensjaar blijken we extra gevoelig voor indrukken van buiten. Die slaan we voor altijd op in ons geheugen.